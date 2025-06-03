Chelsea'nin kaleci hedefi Maignan

Chelsea, Milan'dan 29 yaşındaki Fransız kaleci Mike Maignan'ı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 03 Haziran 2025 17:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'nin kaleci hedefi Maignan
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Chelsea, transfer dönemiyle birlikte kaleci transferi için harekete geçti.

Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi, Milan'dan 29 yaşındaki Mike Maignan ile ilgileniyor.

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın, Maignan'ı oyun sistemi için ideal profil olarak gördüğü ve Fransız kaleci için temasların başladığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Mike Maignan'ın bonservisinin bulunduğu Milan ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


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