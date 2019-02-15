  •  
    Benfica maçı sonrası; "Bu performans olmaz"
  •  
    "G.Saray'ın penaltısında VAR'a bakılabilseydi..."
  •  
    Luyindama; "Benfica, bizi burada yeniyorsa.."
  •  
    Muslera: "Böyle önemli maçta, haksız penaltı..."
  •  
    Ve Quaresma açıkladı! Görüşmedeki son karar

Chelsea, İsveç'ten avantajlı dönüyor!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Chelsea, İsveç'te Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Chelsea, İsveç'ten avantajlı dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2019 00:51
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Malmö ile Chelsea, İsveç'te karşı karşıya geldi. Chelsea, Malmö'yü 2-1 mağlup ederken tur için avantajlı skoru aldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ross Barkley ve 58. dakikada Olivier Giroud kaydetti. Malmö'nün tek golü 80'de Christiansen'den geldi.

Chelsea ile Malmö, 21 Şubat tarihinde Londra'da rövanş maçında bir kez daha karşı karşıya gelecekler.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için