UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçındaile, İsveç'te karşı karşıya geldi. Chelsea, Malmö'yümağlup ederken tur için avantajlı skoru aldı.Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ross Barkley ve 58. dakikada Olivier Giroud kaydetti. Malmö'nün tek golü 80'de Christiansen'den geldi.Chelsea ile Malmö, 21 Şubat tarihinde Londra'da rövanş maçında bir kez daha karşı karşıya gelecekler.