Chelsea, Atletico'dan alıyor: 40.6 milyon euro

Chelsea'nin Atletico Madrid'den 20 yaşındaki Samu Omorodion için anlaşma sağladığı belirtildi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Chelsea, Atletico'dan alıyor: 40.6 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2024 23:51
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, sürpriz bir ismi kadrosuna katıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Atletico Madrid'den 20 yaşındaki Samu Omorodion kadrosuna kattı.

Haberde İngiliz ekibinin oyuncu için Atletico'ya 40.6 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan Chelsea'nin Omorodion ile 7+1 yıllık anlaşma sağladığı da aktarıldı.

Geçen sezonu Alaves'te kiralık geçiren 20 yaşındaki futbolcu, 35 maçta forma giydi ve 8 gol, 1 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery