Chelsea, Atletico'dan alıyor: 40.6 milyon euro

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, sürpriz bir ismi kadrosuna katıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Atletico Madrid'den 20 yaşındaki Samu Omorodion kadrosuna kattı.
Haberde İngiliz ekibinin oyuncu için Atletico'ya 40.6 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
Öte yandan Chelsea'nin Omorodion ile 7+1 yıllık anlaşma sağladığı da aktarıldı.
Geçen sezonu Alaves'te kiralık geçiren 20 yaşındaki futbolcu, 35 maçta forma giydi ve 8 gol, 1 asist yaptı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Atletico Madrid'den 20 yaşındaki Samu Omorodion kadrosuna kattı.
Haberde İngiliz ekibinin oyuncu için Atletico'ya 40.6 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
Öte yandan Chelsea'nin Omorodion ile 7+1 yıllık anlaşma sağladığı da aktarıldı.
Geçen sezonu Alaves'te kiralık geçiren 20 yaşındaki futbolcu, 35 maçta forma giydi ve 8 gol, 1 asist yaptı.
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