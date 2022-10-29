Chelsea ağır yaralı! Brighton farka koştu!

Premier lig 14. hafta mücadelesinde Brighton, sahasında Chelsea ile karşılaştı.



Community Stadium'da oynanan mücadeleyi Brighton 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Trossard, 14. dakikada Loftus Cheek(K.K.), 42. dakikada Chalobah (K.K.) ve 90+2. dakikada Gross attı. Chelsea'nin tek golü 48. dakikada Kai Havertz'ten geldi.



Brighton, Premier Lig tarihinde ilk kez Chelsea'yi mağlup etti.



Brighton ligde oynadığı son 6 maçtan da galibiyet çıkaramadı. Chelsea ise 6 maç sonra mağlup oldu.



Alınan bu sonucun ardından Brighton puanını 18'e çıkardı. Chelsea ise 21 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Arsenal'i konuk edecek. Brighton ise Wolverhampton deplasmanına gidecek.





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