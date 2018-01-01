Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Chappelle, LeBron'u savundu ve Ingraham'e sert çıkıştı! "A***ğın teki!"

Ünlü komedyen Dave Chappelle, FOX News sunucusu Laura Ingraham'in 2018 tarihli yorumlarından sonra New Orleans Saints quarterback'i Drew Brees konuşma özgürlüğü adı altında savunması ile yeniden ortaya çıktıktan sonra, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i savundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Ünlü komedyen Dave Chappelle, FOX News sunucusu Laura Ingraham'in 2018 tarihli yorumlarından sonra New Orleans Saints quarterback'i Drew Brees konuşma özgürlüğü adı altında savunması ile yeniden ortaya çıktıktan sonra, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i savundu.

Chappelle, Ingraham'in LeBron'a (ve Kevin Durant'e) "çeneni kapa ve topunu sür" dediği ana dikkat çekti.

Komedyen, monologunda Ingraham'a karşı sert ifadeler kullandı:

"LeBron James bir zamanlar ırkçılık hakkında bir şeyler söylemişti ve Laura Ingraham - bunu her yerde, her zaman halka açık bir şekilde söyleyeceğim - a***ğın tekidir. Onlara bunu dediğimi söylersiniz. Ohio'nun en büyük sakinlerinden birine 'çeneni kapa ve topunu sür' dedi. Size LeBron hakkında bir şey söyleyeyim. Bu adam, 17 yaşındayken Sports Illustrated'ın kapağındaydı ve onun için olan her beklentiyi aştı. Hepsini. Bu iş, güvenilmez bir iştir. LeBron iyi bir adam. Bir aile babası ve birçok şey. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmadı. Ohio'ya geri döndü, bize bir şampiyonluk kazandırdı ve 'L.A.'ya gideceğim' dediğinde, Ohio'daki herkes 'Seni anlıyoruz' dedi."

"LeBron James iyi bir adam. Bu o***pu, arkadaşımın susmasını ve topuna bakmasını söyledi. Arkadaşım yaptığı işte en iyisi ve bu o***pu hiçbir şeyde en iyisi değil. O sadece platformu olan beyaz bir o***punun teki."

Chappelle, stand-up rutini söz konusu olduğunda asla kelimelerini sakınmayan birisi olarak biliniyor ve konu Ingraham olduğunda, kesinlikle geri durmadı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal