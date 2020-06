Chappelle, LeBron'u savundu ve Ingraham'e sert çıkıştı! "A***ğın teki!"

Ünlü komedyen Dave Chappelle, FOX News sunucusu Laura Ingraham'in 2018 tarihli yorumlarından sonra New Orleans Saints quarterback'i Drew Brees konuşma özgürlüğü adı altında savunması ile yeniden ortaya çıktıktan sonra, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i savundu.



Chappelle, Ingraham'in LeBron'a (ve Kevin Durant'e) "çeneni kapa ve topunu sür" dediği ana dikkat çekti.



Komedyen, monologunda Ingraham'a karşı sert ifadeler kullandı:



"LeBron James bir zamanlar ırkçılık hakkında bir şeyler söylemişti ve Laura Ingraham - bunu her yerde, her zaman halka açık bir şekilde söyleyeceğim - a***ğın tekidir. Onlara bunu dediğimi söylersiniz. Ohio'nun en büyük sakinlerinden birine 'çeneni kapa ve topunu sür' dedi. Size LeBron hakkında bir şey söyleyeyim. Bu adam, 17 yaşındayken Sports Illustrated'ın kapağındaydı ve onun için olan her beklentiyi aştı. Hepsini. Bu iş, güvenilmez bir iştir. LeBron iyi bir adam. Bir aile babası ve birçok şey. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmadı. Ohio'ya geri döndü, bize bir şampiyonluk kazandırdı ve 'L.A.'ya gideceğim' dediğinde, Ohio'daki herkes 'Seni anlıyoruz' dedi."



"LeBron James iyi bir adam. Bu o***pu, arkadaşımın susmasını ve topuna bakmasını söyledi. Arkadaşım yaptığı işte en iyisi ve bu o***pu hiçbir şeyde en iyisi değil. O sadece platformu olan beyaz bir o***punun teki."



Chappelle, stand-up rutini söz konusu olduğunda asla kelimelerini sakınmayan birisi olarak biliniyor ve konu Ingraham olduğunda, kesinlikle geri durmadı.