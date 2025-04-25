Chamberlain, 11 maç sonra yedek!

Beşiktaş'ta 11 maçtır ilk 11'de sahaya çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, Hatayspor karşısında yedek kulübesinde yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Chamberlain, 11 maç sonra yedek!
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25 Nisan 2025 23:02

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, 33. haftada oynanan Atakaş Hatayspor maçına yedek kulübesinde başladı. 

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan İngiliz futbolcu, aralıksız 11 müsabakada ilk 11'de görev almıştı. 

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 31 yaşındaki futbolcuyu 11 karşılaşma sonra yedek başlattı.

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