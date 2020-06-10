VALENCIA'NIN TEKLİFİ: 4 MİLYON EURO

Transferde adı Galatasaray ile anılan Monterrey'in stoperi Cesar Montes, Valencia'ya transfer olacağı iddiaları üzerine Marca'ya konuştu.Cesar Montes, "Çocukluğumdan beri iyi bir futbolcu olmak için çalışıyorum ve bir gün Avrupa'ya transfer olmak istiyorum. Valencia da İspanya'nın en büyük takımlarından biri ve sürekli olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorlar. Avrupa kariyerim için Valencia harika bir seçim olur." ifadelerini kullandı.Kendisine bir transfer teklifi olup olmadığına dair gelen soru üzerine Cesar Montes, "Şu anda sadece Monterrey'deki kariyerime odaklanmış durumdayım. Sürekli çalışıyorum, kendimi geliştirmenin yeni yollarını arıyorum. Menajerim, transfer ile ilgili kısımları hallediyor." diyerek sözlerini noktaladı.Marca'nın haberine göre, Monterrey, Montes için Valencia'dan 10 milyon euro bonservis talep etti. Valencia ise Montes için 4 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Valencia'nın hedefinin sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ezequiel Garay'ın yerine Montes'i takıma dahil etmek olduğu bilgisi verildi.