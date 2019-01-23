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Cenk Tosun'un yanına dev golcü!

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Zenit'ten golcü oyuncu Artem Dzyuba'yı kiralamak istiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cenk Tosun'un yanına dev golcü!
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23 Ocak 2019 05:22
Sezon başında Galatasray'ın da gündemine gelen golcü oyuncu Artem Dzyuba'ya Premier League'den talip çıktı.

Marco Silva'nın çalıştırdığı ve Cenk Tosun'un da formasını giydiği Premier League temsilcisi Everton, Artem Dzyuba'yı kadrosun katmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan haberde Premier League'de son 4 maçının 3'ünü kaybeden Everton'ın, Zenit'e golcü oyuncu için kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

ZENIT'İN KİRALAMA İÇİN TEK BİR ŞARTI VAR

Zenit cephesi transfere sıcak bakmazken, Rus temsilcisinin 6 ay için 2,5 milyon euroluk bir kiralama bedeli ödenmesi halinde Dzuyba'nın ayrılmasına izin verebileceği iddia edildi.

Artem Dzyuba bu sezon Zenit formasıyla çıktığı 23 maçta 10 gole imza attı.



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