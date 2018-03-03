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Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de siftah yaptı! Beşiktaş'tan Everton'a 28 milyon euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun, 5. lig maçında golle tanıştı.Everton'ın Burnley deplasmanında oynadığı maça 11'de başlayan Cenk Tosun, yedek kulübesinde kaldıktan sonra yeniden şans buldu. Sam Allardyce'ın verdiği şansı bu kez iyi kullanmak isteyen Cenk Tosun, fileleri havalandırdı. Everton'a uyum sağlamaya başlayan Cenk Tosun, Burnley karşısında yakaladığı ilk fırsatta topu ağlara göndermeyi başardı.Karşılaşmanın 20. dakikasında Seamus Coleman'ın ortasında ceza sahasında adeta kendini unutturan Cenk Tosun, harika bir kafa vuruşu yaparak kaleci Nick Pope'yi çaresiz bıraktı ve İngiltere'de ilk golünü attı. Cenk Tosun 68 dakika oyunda kalırken, yerini Niasse'ye bıraktı.Cenk Tosun'un 20. dakikadaki golüyle öne geçen Everton, 56. dakikada Ashley Barnes ve 80. dakikada Chris Wood'un gollerine engel olamayınca, maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Burnley oldu.Milli futbolcumuz Cenk Tosun, maçın 1-1 devam ettiği 68. dakikada oyundan çıkarken yerini Oumar Niasse'ye bıraktı. Bu arada Everton'da 86. dakikada Ashley Williams rakibine dirsek attığı gerekçesiyle oyundan dışı kaldı.Bu galibiyetin ardından bu sezon ilk kez geriye düştüğü maçı kazanan Burnley puanını yaptı. Burnley ayrıca 12 Aralık'tan sonra (Stoke City - 11 maç) ilk kez ligde galibiyet aldı. Everton ise 34 puanla haftayı kapattı.İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Burnley, West Ham United'a konuk olacak. Everton, Brighton & Hove Albion'ı ağırlayacak.**Gol: 1*Kaleyi bulan şut: 2*İsabetli pas: 20 (%74)*Önemli pas: 2*Uzun top (İsabetli): 1(1)*Bariz gol şansı: 2*İkili mücadele (Kazanılan): 8(5)*Top kaybı: 1*Yapılan Faul: 1*Faul: 1*Top çalma: 2Beşiktaş, Cenk Tosun'un Everton forması ile ilk golü atmasının ardından şu mesajı yayınladı; "Duyduk ki golünü atınca statta şarkın çalmamış! İlk golünün şarkısını biz çalalım o zaman. Vurduğun gol, yolun açık olsun Tosun Paşam"