Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Burnley'ye 3-0 mağlup oldukları maçın ardından Cenk Tosun'u oyundan alması nedeniyle taraftarların verdiği tepkiyle ilgili konuştu.

"HERKES FUTBOLU ÇOK İYİ BİLDİĞİNİ SANIYOR"



Cenk Tosun'u yorulduğu için oyundan aldığını belirten Allardyce, "Benim işim taraftarların ne söyleyip söylemediği ile ilgilenmek değil." dedi.Açıklamalarına devam eden Sam Allardyce, "Tabii ki taraftarların beni ıslıklamamasını ve desteklemesini istiyorum ancak durumu değerlendirmem lazımdı. Cenk Tosun geldiğinden bu yana sadece 3. kez 11'de yer aldı ve bu maçta çok efor sarf etti. Herkes onun daha iyiye gittiğini, daha başarılı olduğunu görüyor ama yorulmuştu ve oyunun hızına uyum sağlayamıyordu. Onun yerine bacakları yorgun olmayan Oumar Niasse'yi aldım." ifadelerini kullandı.Oyuncu değişikliği planının tutmadığını kabul eden 63 yaşındaki çalıştırıcı, "Değişiklik amacına ulaşmadı. İkinci yarıda kazanmak için gereken gol şanslarını yakalayamadık. Herkes, futbolu çok iyi bildiğini sanıyor." değerlendirmesinde bulundu.Everton'ın son 5 maçını üst üste kaybetmesiyle ilgili soruya ise İngiliz teknik adam, "İnanmasalar da bu duruma taraftarımızdan daha çok üzülüyorum. Sorumluluk benim. Eve gidip bu durumdan kurtulmanın yollarını düşüneceğim. İkinci yarıda oyuncularımın gösterdiği kötü performans, beni hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı.