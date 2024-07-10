Cenk Tosun için transfer gelişmesi!

Beşiktaş ile bir yıldır süren sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması Cenk Tosun'u siyah-beyazlılardan ayrılma aşamasına getirdi. Fenerbahçe deneyimli golcünün sözleşme şartlarını kabul etmesi halinde anlaşma kısa süre içinde imzalanabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun için transfer gelişmesi!
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10 Temmuz 2024 23:22
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun için önemli gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ'LA AYRILIK AŞAMASINDA

33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile bir yıldır devam eden sözleşme görüşmelerinde sonuç çıkmaması Cenk Tosun'u siyah-beyazlı takımdan ayrılma aşamasına getirdi.

FENERBAHÇE'DEN YAKIN TAKİP

Yerli golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Cenk Tosun'un durumunu yakından takip ediyor.

Övünç Özdem'in haberine göre, Fenerbahçe Cenk'in sözleşme şartlarını kabul etmesi halinde anlaşma kısa süre içinde imzalanabilir.

EURO2024'ün ardından tatile çıkan Cenk Tosun, daha sonra geleceğini düşüneceğini söylemişti. Deneyimli golcünün geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

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