Cenk Tosun için transfer gelişmesi!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun için önemli gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ'LA AYRILIK AŞAMASINDA
33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile bir yıldır devam eden sözleşme görüşmelerinde sonuç çıkmaması Cenk Tosun'u siyah-beyazlı takımdan ayrılma aşamasına getirdi.
FENERBAHÇE'DEN YAKIN TAKİP
Yerli golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Cenk Tosun'un durumunu yakından takip ediyor.
Övünç Özdem'in haberine göre, Fenerbahçe Cenk'in sözleşme şartlarını kabul etmesi halinde anlaşma kısa süre içinde imzalanabilir.
EURO2024'ün ardından tatile çıkan Cenk Tosun, daha sonra geleceğini düşüneceğini söylemişti. Deneyimli golcünün geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ'LA AYRILIK AŞAMASINDA
33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile bir yıldır devam eden sözleşme görüşmelerinde sonuç çıkmaması Cenk Tosun'u siyah-beyazlı takımdan ayrılma aşamasına getirdi.
FENERBAHÇE'DEN YAKIN TAKİP
Yerli golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Cenk Tosun'un durumunu yakından takip ediyor.
Övünç Özdem'in haberine göre, Fenerbahçe Cenk'in sözleşme şartlarını kabul etmesi halinde anlaşma kısa süre içinde imzalanabilir.
EURO2024'ün ardından tatile çıkan Cenk Tosun, daha sonra geleceğini düşüneceğini söylemişti. Deneyimli golcünün geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.
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