Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Cenk Tosun, Fenerbahçe'de istediği süreyi bulamasa da takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2024 07:59
Yaz döneminde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun ligin ilk yarısında adeta kulübeden çıkamadı.

97 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon hiçbir maça ilk 11'de başlayamayan ve sonradan oyuna dahil olduğu ligde 4 maç, Avrupa'da ise 5 maç olmak üzere toplamda 9 maçta forma giyen milli futbolcu sadece 97 dakika sahada kaldı.

Her şeye rağmen Cenk'in formayı giymek için antrenmanlarda tüm ciddiyeti ve hırsıyla mücadele ettiği öğrenildi.

AYRILIK DÜŞÜNCESİ YOK

Öte yandan devre arasında Cenk Tosun'un fazla forma şansı bulamasa da ayrılma gibi bir düşüncesi bulunmuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery