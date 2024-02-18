Cenk Tosun: "Bunu hak etmedim"

Beşiktaş'ta üç yıldır maaşında iyileştirme yapılmayan Cenk Tosun'un, yakın çevresine "Ben bu muameleyi hak etmedim" şeklinde dert yandığı öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun: 'Bunu hak etmedim'
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18 Şubat 2024 12:32
Beşiktaş'ta üç yıldır maaşında herhangi bir iyileştirme yapılmaması Cenk Tosun'u siyah-beyazlı yol ayrımına getirdi.

Tecrübeli futbolcunun bu yüzden farklı ülkelerden takımlar aradığı ve hedefinin ABD veya Avustralya'ya gitmek olduğu iddia edildi. Cenk'in yakın çevresine, "Ben bu muameleyi hak etmedim" diye dert yandığı öne sürüldü.

Cenk Tosun'un Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Beşiktaş'ta bu sezon 32 maça çıkan Cenk Tosun, 8 gol attı ve 6 asist yaptı.

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