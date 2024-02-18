Cenk Tosun: 'Bunu hak etmedim'

Beşiktaş'ta üç yıldır maaşında herhangi bir iyileştirme yapılmaması Cenk Tosun'u siyah-beyazlı yol ayrımına getirdi.
Tecrübeli futbolcunun bu yüzden farklı ülkelerden takımlar aradığı ve hedefinin ABD veya Avustralya'ya gitmek olduğu iddia edildi. Cenk'in yakın çevresine, "Ben bu muameleyi hak etmedim" diye dert yandığı öne sürüldü.
Cenk Tosun'un Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Beşiktaş'ta bu sezon 32 maça çıkan Cenk Tosun, 8 gol attı ve 6 asist yaptı.
Tecrübeli futbolcunun bu yüzden farklı ülkelerden takımlar aradığı ve hedefinin ABD veya Avustralya'ya gitmek olduğu iddia edildi. Cenk'in yakın çevresine, "Ben bu muameleyi hak etmedim" diye dert yandığı öne sürüldü.
Cenk Tosun'un Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Beşiktaş'ta bu sezon 32 maça çıkan Cenk Tosun, 8 gol attı ve 6 asist yaptı.