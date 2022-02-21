Cengizli Marsilya evinde kayıp!

Fransa Ligue 1 25. hafta mücadelesinde Marsilya, sahasında Clermont ile karşı karşıya geldi.
Stade Orange Velodrome'de oynanan mücadeleyi Clermont 2-0 kazandı.
Clermont'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Mohamed Bayo ve 84. dakikada Jim Allevinah'tan geldi.
Marsilya'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder maçta 90 dakika sahada kaldı.
Clermont bu sonuçla puanı 27'ye çıkardı. Marsilya ise 46 puanda kaldı.
Marsilya 26. haftada Troyes deplasmanına gidecek. Clermont ise Bordeaux'u ağırlayacak.
Stade Orange Velodrome'de oynanan mücadeleyi Clermont 2-0 kazandı.
Clermont'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Mohamed Bayo ve 84. dakikada Jim Allevinah'tan geldi.
Marsilya'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder maçta 90 dakika sahada kaldı.
Clermont bu sonuçla puanı 27'ye çıkardı. Marsilya ise 46 puanda kaldı.
Marsilya 26. haftada Troyes deplasmanına gidecek. Clermont ise Bordeaux'u ağırlayacak.