Cengizli Marsilya evinde kayıp!

Fransa Ligue 1 25. hafta mücadelesinde Marsilya, sahasında Clermont'a 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Cengizli Marsilya evinde kayıp!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2022 00:36
Fransa Ligue 1 25. hafta mücadelesinde Marsilya, sahasında Clermont ile karşı karşıya geldi.

Stade Orange Velodrome'de oynanan mücadeleyi Clermont 2-0 kazandı.

Clermont'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Mohamed Bayo ve 84. dakikada Jim Allevinah'tan geldi.

Marsilya'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder maçta 90 dakika sahada kaldı.

Clermont bu sonuçla puanı 27'ye çıkardı. Marsilya ise 46 puanda kaldı.

Marsilya 26. haftada Troyes deplasmanına gidecek. Clermont ise Bordeaux'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.