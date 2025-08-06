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Celtics, Georges Niang'i Jazz'e takas etti

Boston Celtics, forvet Georges Niang ve iki ikinci tur draft hakkını, çaylak oyuncu RJ Luis Jr. karşılığında Utah Jazz'e takas etti.

calendar 06 Ağustos 2025 13:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Celtics, Georges Niang'i Jazz'e takas etti
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Boston Celtics, forvet Georges Niang ve iki ikinci tur draft hakkını, çaylak oyuncu RJ Luis Jr. karşılığında Utah Jazz'e takas etti.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, takas Salı günü resmiyet kazandı.

Niang, Temmuz ayında Kristaps Porzingis'in Atlanta Hawks'a gittiği üç takımlı takas kapsamında Celtics kadrosuna katılmıştı.


8.2 milyon dolarlık maaşı, Jazz'in John Collins'i Los Angeles Clippers'a gönderdiği takasla oluşturduğu 26.6 milyon dolarlık "takas istisnası"na (trade exception) sığdırılacak. Bu hamle, Celtics'in maaş sınırı açısından ikinci vergi diliminin (second apron) altına inmesine de yardımcı olacak.

32 yaşındaki Niang, geçtiğimiz sezonu Cleveland Cavaliers'ta açıp Şubat ayındaki takas döneminde Atlanta Hawks'a geçmişti. Toplam 82 maçta 9.9 sayı, 3.4 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakaladı. Şut yüzdeleri ise %46.1 saha içi, %40.6 üçlük ve %79.3 serbest atış olarak kayıtlara geçti.

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