Celtic'te Ange Postecoglou dönemi

Celtic'te Neil Lennon'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Celticfc.net
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Celtic'te Ange Postecoglou dönemi
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10 Haziran 2021 17:39
İskoçya ekibi Celtic'te Neil Lennon'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou getirildi.

Celtic Kulübü, 55 yaşındaki Yunanistan doğumlu Avustralyalı çalıştırıcı Postecoglou ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Avustralya'nın Brisbane Roar, Melbourne Victory ekipleri ile Avustralya Milli Takımı'nda görev alan Postecoglou, son olarak Japonya takımı Yokohama Marinos'u çalıştırmıştı.

Geçen sezon üst üste 10. şampiyonluğunu hedefleyen Celtic, ligi Rangers'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

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