Celta Vigo, geriye düştüğü maçta kazanmasını bildi

İspanya La Liga'nın 23. hafta maçında Celta Vigo, Real Betis'i konuk etti.



Abanca Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.



Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 63'te Francisco Beltran, 65'te Javier Rodriguez ve 87'de ise Williot Swedberg kaydetti.



Real Betis'in gollerini ise 10. dakikada Antony ile 22. dakikada Diego Llorente attı.



Real Betis'in Manchester United'tan kadrosuna kattığı Antony, 2. maçında ilk golünü kaydetti.



Celta Vigo, bu galibiyetin ardından puanını 28 yaptı. Real Betis, 29 puanda kaldı.



İspanya La Liga'nın gelecek hafta maçında Celta Vigo, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Real Betis, Real Sociedad'ı konuk edecek.