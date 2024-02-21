Çekya'da gündem Galatasaray!

Çek basını, Sparta Prag ile karşılaşacak Galatasaray'ı tura yakın gösterdi.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çekya'da gündem Galatasaray!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2024 09:16
Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 playoff'unda 3-2'nin rövanşında perşembe günü Çekya ekiplerinden Sparta Prag'a konuk olacak.

Çek basını kritik karşılaşmayı detaylı bir şekilde masaya yatırdı. Yapılan analizlerde ileri uçta etkili silahlara sahip olan sarı-kırmızılıların tura bir adım daha yakın olduğu ifade edildi. Maçın bol gollü geçeceği vurgulandı.

PRAG'IN 3 OYUNCUSU CEZALI

Sparta Prag'da Galatasaray'a karşı oynanacak olan rövanş maçı öncesinde kart cezası bulunan Ladislav Krejci, Matej Rynes ve Veljko Birmancevic forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ise ilk maçta kırmızı kart gören Victor Nelsson takımını yalnız bırakacak. Danimarkalı oyuncunun yerine Abdülkerim Bardakcı forma giyecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery