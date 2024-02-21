Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 playoff'unda 3-2'nin rövanşında perşembe günü Çekya ekiplerinden Sparta Prag'a konuk olacak.
Çek basını kritik karşılaşmayı detaylı bir şekilde masaya yatırdı. Yapılan analizlerde ileri uçta etkili silahlara sahip olan sarı-kırmızılıların tura bir adım daha yakın olduğu ifade edildi. Maçın bol gollü geçeceği vurgulandı.
PRAG'IN 3 OYUNCUSU CEZALI
Sparta Prag'da Galatasaray'a karşı oynanacak olan rövanş maçı öncesinde kart cezası bulunan Ladislav Krejci, Matej Rynes ve Veljko Birmancevic forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ise ilk maçta kırmızı kart gören Victor Nelsson takımını yalnız bırakacak. Danimarkalı oyuncunun yerine Abdülkerim Bardakcı forma giyecek.
Çek basını kritik karşılaşmayı detaylı bir şekilde masaya yatırdı. Yapılan analizlerde ileri uçta etkili silahlara sahip olan sarı-kırmızılıların tura bir adım daha yakın olduğu ifade edildi. Maçın bol gollü geçeceği vurgulandı.
PRAG'IN 3 OYUNCUSU CEZALI
Sparta Prag'da Galatasaray'a karşı oynanacak olan rövanş maçı öncesinde kart cezası bulunan Ladislav Krejci, Matej Rynes ve Veljko Birmancevic forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ise ilk maçta kırmızı kart gören Victor Nelsson takımını yalnız bırakacak. Danimarkalı oyuncunun yerine Abdülkerim Bardakcı forma giyecek.