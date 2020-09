ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'nde iddialı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un oyuncuları, bu sezon ligde "ses getirmek" istiyor.



Mersin ekibinin kaptanı Alina Iagupova, AA muhabirine, sezon öncesi hazırlıklarının hızla devam ettiğini söyledi.



Lige iyi bir başlangıç yaparak girmeyi hedeflediklerini anlatan Iagupova, "Her şey pozitif gidiyor. Takımımız çok çalışkan. Genç oyunculara sahip olduğumuz için çok enerjik bir ekibiz. Bundan dolayı takımımızın güzel bir kimyası var. Lig için çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. İyi takımları da yenebiliriz. Çok güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



- Gökşen Fitik: "Her zaman şampiyonluğu ve finali hedefliyoruz"



Oyunculardan Gökşen Fitik de bireysel ve takım halinde başladıkları çalışmalarını yoğun tempoda sürdüklerini dile getirdi.



Her gün çift antrenman yaptıklarını belirten Gökşen, "Sezona hazır şekilde başlamak istiyoruz. Tempomuz her geçen gün daha da artıyor. Biz zaten temposu yüksek ve koşan bir takımız. Enerjimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Sadece hücumda değil savunmada da iyi işler yapmayı hedefliyoruz. Yüksek tempolu bir Mersin ekibi izleteceğiz." ifadelerini kullandı.



Gökşen, ligde başarı elde etmek istediklerine değinerek, şu görüşleri paylaştı:



"Takımımızın hedefi her zaman en yüksek seviyeler oldu. Her zaman şampiyonluğu ve finali hedefliyoruz. Bu sene de öyle olacak. Genç bir takımız, oynadıkça tecrübeleneceğiz. Takım kaptanımız Alina'nın bize katkısı inanılmaz olacak. Tüm basketbolseverlere güzel bir takım seyrettirmek istiyoruz. Biz bunu yapabildiğimiz anda başarıların da geleceğini düşünüyorum. İyi basketbol oynayıp takım olarak hareket etmeye gayret göstereceğiz."



- İlayda Güner: "Bu sene çok daha iyi olacağız"



Pivot mevkisinde oynayan İlayda Güner de takımdaki oyuncuların birbirine kısa sürede adapte olduğunu, bunun antrenmanlardaki oyunlara yansıdığını ifade etti.



Genç sporculardan oluşan bir takım haline geldiklerini aktaran İlayda, şunları kaydetti:



"İyi bir kimyaya sahibiz, daha iyi olacağımıza eminiz. Bu sene daha genç, hırslı ve tecrübeli bir takımız. Çok daha iyi maçlar çıkaracağız. Savunma olarak enerjik davranıp farkımızı ortaya koymak istiyoruz. Bu sene çok daha iyi olacağız."