ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, Marine Johannes, Karlie Samuelson ve Kayla Thornton'u transfer etti.



Sezon öncesi kadro yapılanması çalışmaları doğrultulusunda daha önce 8 oyuncuyu renklerine bağladığını duyuran Mersin ekibi, 3 transfer daha yaptı.



ÇBK Mersin, Fransız şutör gard Marine Johannes, ABD asıllı Büyük Britanyalı kısa forvet Karlie Samuelson ve ABD'li nücum oyuncusu Kayla Thornton'u renklerine bağladı.





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