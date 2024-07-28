ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, Marine Johannes, Karlie Samuelson ve Kayla Thornton'u transfer etti.
Sezon öncesi kadro yapılanması çalışmaları doğrultulusunda daha önce 8 oyuncuyu renklerine bağladığını duyuran Mersin ekibi, 3 transfer daha yaptı.
ÇBK Mersin, Fransız şutör gard Marine Johannes, ABD asıllı Büyük Britanyalı kısa forvet Karlie Samuelson ve ABD'li nücum oyuncusu Kayla Thornton'u renklerine bağladı.
Sezon öncesi kadro yapılanması çalışmaları doğrultulusunda daha önce 8 oyuncuyu renklerine bağladığını duyuran Mersin ekibi, 3 transfer daha yaptı.
ÇBK Mersin, Fransız şutör gard Marine Johannes, ABD asıllı Büyük Britanyalı kısa forvet Karlie Samuelson ve ABD'li nücum oyuncusu Kayla Thornton'u renklerine bağladı.
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