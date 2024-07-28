ÇBK Mersin, 3 basketbolcuyu kadrosuna kattı

ÇBK Mersin, Marine Johannes, Karlie Samuelson ve Kayla Thornton'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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ÇBK Mersin, 3 basketbolcuyu kadrosuna kattı
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28 Temmuz 2024 17:05
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, Marine Johannes, Karlie Samuelson ve Kayla Thornton'u transfer etti.

Sezon öncesi kadro yapılanması çalışmaları doğrultulusunda daha önce 8 oyuncuyu renklerine bağladığını duyuran Mersin ekibi, 3 transfer daha yaptı.

ÇBK Mersin, Fransız şutör gard Marine Johannes, ABD asıllı Büyük Britanyalı kısa forvet Karlie Samuelson ve ABD'li nücum oyuncusu Kayla Thornton'u renklerine bağladı.

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