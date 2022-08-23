İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal'in teknik direktörü Unai Emery, transferde adı Fenerbahçe ile de anılan golcü futbolcu Edinson Cavani hakkında açıklamalar yaptı.



"CAVANI İSPANYA'YA GELMEK İSTİYOR"



Cavani hakkında İspanyol basınına konuşan Emery, "Seçeneklerden biri de Cavani. Onunla konuştum. PSG'den beri kendisiyle iyi bir ilişkimiz var. Edinson, İspanya'ya gelmek istiyor" ifadesini kullandı.



VALENCIA İLE DE ANILDI



Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesinin ardından Manchester United'da gözden düşen ve yakın dönemde takımdan ayrılan Uruguaylı golcünün adı bir başka La Liga ekibi Valencia ile de ciddi şekilde anılıyor.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



35 yaşındaki futbolcu geçen sezon United'da 20 maçta 908 dakika süre aldı ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Cavani daha önce PSG, Napoli, Palermo ve Danubio FC takımlarında oynamıştı. En yüksek piyasa değeri 2013 yılında 60 milyon euro olan golcü futbolcuya şu anda 4 milyon euro değer biçiliyor.





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