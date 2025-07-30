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Casey, Raptors başkanlığı görevi için öne çıkan aday

Detroit Free Press'ten Omari Sankofa II'nin haberine göre, Dwane Casey, Toronto Raptors'ın Basketbol Operasyonları Başkanı pozisyonu için "önde gelen aday" konumunda bulunuyor.

calendar 30 Temmuz 2025 12:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Casey, Raptors başkanlığı görevi için öne çıkan aday
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Detroit Free Press'ten Omari Sankofa II'nin haberine göre, Dwane Casey, Toronto Raptors'ın Basketbol Operasyonları Başkanı pozisyonu için "önde gelen aday" konumunda bulunuyor.

2011–2018 yılları arasında Raptors'ı çalıştıran Casey, organizasyonun sahibi Maple Leaf Sports & Entertainment ile birden fazla görüşme gerçekleştirdi. 2022–23 sezonunun sonunda Detroit Pistons'ın yönetim kadrosuna katılan Casey, hala kulübün ön bürosunda görev alıyor.

Öte yandan, son günlerde Raptors için öne çıkan bir başka isim Bobby Webster oldu. Chad Buchanan ve Marc Eversley de adaylar arasında yer alırken, organizasyonun asıl önceliğinin Kevin Pritchard olduğu bildirildi. Ancak Pritchard'ın mevcut görevinden yana bazı yapısal engeller bulunuyor.


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