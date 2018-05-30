Carmelo: "Kimse benim çalıştıklarımı çalışmıyor"

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Oklahoma City Thunder yıldızı Carmelo Anthony, oyunundaki elementlerin "yetenek gerektiren ve artık çok kişinin yapmadığı" şeyler olduğunu söyledi."Belki de NBA tarihinde en iyi yaptığı şey üzerinden eleştirilen tek oyuncu" olduğunu iddia eden Carmelo, şu şekilde konuştu:Carmelo, sezonda 17.2 sayı ve 5.9 ribaund ortalama ile oynuyor.