Boston Celtics LogoBrooklyn Nets LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoHouston Rockets LogoMemphis Grizzlies LogoNew Orleans Pelicans LogoSan Antonio Spurs LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers LogoDetroit Pistons LogoIndiana Pacers LogoMilwaukee Bucks Logo
Denver Nuggets LogoMinnesota Timberwolves LogoOklahoma City Thunder LogoPortland Trail Blazers LogoUtah Jazz LogoAtlanta Hawks LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoWashington Wizards LogoGolden State Warriors LogoL. A. Clippers LogoL. A. Lakers LogoPhoenix Suns LogoSacramento Kings Logo

Carmelo: "Kimse benim çalıştıklarımı çalışmıyor"

Oklahoma City Thunder yıldızı Carmelo Anthony, oyunundaki elementlerin "yetenek gerektiren ve artık çok kişinin yapmadığı" şeyler olduğunu söyledi.

Oklahoma City Thunder yıldızı Carmelo Anthony, oyunundaki elementlerin "yetenek gerektiren ve artık çok kişinin yapmadığı" şeyler olduğunu söyledi.

"Belki de NBA tarihinde en iyi yaptığı şey üzerinden eleştirilen tek oyuncu" olduğunu iddia eden Carmelo, şu şekilde konuştu:

"Adamları yazın çalışırken izliyorum, yalnızca üçlük, ikili oyun ve top hakimiyeti çalışıyorlar. Kimse benim çalıştıklarım üzerinde çalışmıyor. Benim yaptıklarımı artık çok az kişi yapıyor. Dürüst olmak gerekirse, NBA tarihinde belki de çok iyi olduğum konu üzerinden eleştirilen tek oyuncu olabilirim. Sıkıntı yok ama. İyi olduğum şey üzerine eleştirilmeyi tercih ederim."

Carmelo, sezonda 17.2 sayı ve 5.9 ribaund ortalama ile oynuyor.




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Sezon başından beri herkesin beklediği seri olan NBA Finalleri, bu gece başlayacak. Peki hangi maç hangi tarihlerde ve hangi saatlerde oynanacak?
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, genel olarak bir oyuncunun "prime" yıllarının belli yaşlar arasında olması gerçeğini nasıl reddettiğini açıkladı.
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, LeBron James'in takım arkadaşlarının yeteri kadar hakkının verilmediğini söyledi.
Tecrübeli koç Steve Clifford'ın, Orlando Magic'in baş antrenörü olmak için dört yıllık bir anlaşma yapmayı kabul ettiği açıklandı.
Philadelphia 76ers koçu Brett Brown'ın, takımla üç senelik bir kontrat uzatma konusunda anlaştığı açıklandı.
koç Tyronn Lue'ya göre Perşembe günü NBA Finalleri 1. maçı için hazır olmayabilir.
Kobe, "The Mamba Mentality: How I Play" kitabının Kasım'da çıkacağını duyurdu.
Boston Celtics'in basketbol operasyonları başkanı Danny Ainge, Boston'ın Kyrie Irving ve Gordon Hayward olmadan "daha iyi" olduğu fikrine katılmadığını söyledi.
Houston Rockets guardı Eric Gordon, eğer takım arkadaşı Chris Paul hamstring sakatlığından ötürü oynayamaz durumda olmasaydı, Rockets'ın NBA Finallerinde olacağını söyledi.
Houston Rockets guardı Eric Gordon, eğer takım arkadaşı Chris Paul hamstring sakatlığından ötürü oynayamaz durumda olmasaydı, Rockets'ın NBA Finallerinde olacağını söyledi.
Hall of Fame oyuncu ve eski Detroit Pistons "Bad Boy"u Isiah Thomas, Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James'in, efsane oyuncu Michael Jordan'dan daha "komple bir basketbolcu" olduğunu söyledi.
Boston Celtics guardı Terry Rozier, önümüzdeki sezon Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James'in üzerinden smaç vuracağını söyledi.
Boston Celtics'in yakın zamanda serbest oyuncu olacak guardı Marcus Smart, sezon başına "12-14 milyon dolarlıktan fazla" bir kontratı hakettiğini söyledi.
Cleveland Cavaliers sahibi Dan Gilbert, LeBron James'in bu yaz serbest oyuncu olacağının farkında olduğunu ve NBA Finalleri sona erer ermez bununla ilgileneceklerini söyledi.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, Boston Celtics'in başarılı çaylak forveti Jayson Tatum'a övgülerde bulundu, Tatum ise LeBron'un üzerinden vurduğu smacın "bir geri ödeme" olduğunu söyledi.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, deplasmanda oynadığı bir başka 7. maçta yer alma ve sekizinci kez üst üste NBA Finallerine çıkma konusunda hissettiklerini anlattı.
Cleveland Cavaliers koçu Tyronn Lue, takımın süperstarı LeBron James'in dün gece Boston Celtics'e karşı 87-79 aldığı galibiyette gösterdiği 35 sayı, 15 ribaund, 9 asist ve 2 blokluk performansını, kariyerinin "en iyi" performansları arasına koydu.
San Antonio Spurs guardı Danny Green, Kawhi Leonard'ın şahsen Spurs ile kalmak istediğini söyledi.
New York Knicks'in yeni koçu David Fizdale, takımın süperstarı Kristaps Porzingis'in kendisinin en büyük önceliklerinden biri olduğunu söyledi.
Houston Rockets yıldızı Chris Paul, bu gece Golden State Warriors'a karşı oynanacak Batı Konferansı Finallerinin 6. maçını sağ hamstring rahatsızlığı dolayısıyla kaçıracak.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal