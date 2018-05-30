Carmelo: "Kimse benim çalıştıklarımı çalışmıyor"

Oklahoma City Thunder yıldızı Carmelo Anthony, oyunundaki elementlerin "yetenek gerektiren ve artık çok kişinin yapmadığı" şeyler olduğunu söyledi.
"Belki de NBA tarihinde en iyi yaptığı şey üzerinden eleştirilen tek oyuncu" olduğunu iddia eden Carmelo, şu şekilde konuştu: "Adamları yazın çalışırken izliyorum, yalnızca üçlük, ikili oyun ve top hakimiyeti çalışıyorlar. Kimse benim çalıştıklarım üzerinde çalışmıyor. Benim yaptıklarımı artık çok az kişi yapıyor. Dürüst olmak gerekirse, NBA tarihinde belki de çok iyi olduğum konu üzerinden eleştirilen tek oyuncu olabilirim. Sıkıntı yok ama. İyi olduğum şey üzerine eleştirilmeyi tercih ederim."
Carmelo, sezonda 17.2 sayı ve 5.9 ribaund ortalama ile oynuyor.