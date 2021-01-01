Carmelo: "Benchten gelmek, artık umurumda değil"

Los Angeles Lakers emektarı Carmelo Anthony, Lakers'ta kendisine verilecek herhangi bir rolden hiç rahatsızlık duymayacağını açıkladı.



Takımın antrenman kampında yakın zamanda muhabirlerle konuşan Melo, Lakers kadrosunu, kadrodaki yetenek seviyesi nedeniyle geçmişte oynadığı ABD Milli takımlarının Olimpiyat kadrolarına benzetti:



"Bilmiyorum. Bu benchten gelme olayına geçen sene alışmak zorunda kalmıştım. Biraz alıştıktan ve o takımdaki rolümün ne olacağını anladıktan sonra, güzel gitmişti. Burada da durum aynı.



Bu takıma, bir anlamda ABD Milli takımı gibi bakıyorum. O kadar yetenekli oyuncu var ki, nelerin birlikte yürüdüğünü veya yürümediğini çözmeniz gerekiyor.



Bu noktada, ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. 'Keşke ilk beş başlasam' gibi şeylere hiç giremem. Nasıl olacaksa öyle olacak.



18 sene ilk beşte oynamış bir adamım. Benchten oynama tecrübem ise 1 yıl. Bunlar artık düşündüğüm şeyler değil."



