Carlos Sainz geri dönüyor

Suudi Arabistan Grand Prix'inin 1. gününde apandist ameliyatı olan Carlos Sainz koltuğunu yeniden almaya hazırlanıyor.



Ferrari'nin yaptığı açıklamada, "Pazartesi'den beri Carlos Sainz burada ve durumu iyi." ifadelerini kullandı.



Carlos Sainz perşembe günü tıbbi testten geçecek ve yarışma izni alacak fakat bunun bir formalite olduğu da söyleniyor.



Eğer hafta sonu yarışamazsa, yerini bir kez daha Oliver Bearman alabileceği fakat şu noktada bu pek olası durmadığı da söylendi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU