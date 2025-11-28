Carlo Holse: 'Gol atmam gerekiyordu'

Samsunspor'da Carlo Holse, Breidablik maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sonucun beklentilerinin altında kaldığını söyleyen Holse, "Bu sonuç istediğimiz bir sonuç değildi. Performansımız, sonucu belirledi. Bu performansımızla berabere kaldık ve 1 puan elde edebildik." dedi.





"GOL ATMAM GEREKİYORDU"





Kaçan fırsatlara da dikkat çeken Danimarkalı oyuncu, "Bugün de gol atmam gerekiyordu, bu da oyunumuzun bir parçası. Buraya kazanmaya geldik ama yakaladığımız fırsatlarda gol atamadık." ifadelerini kullandı.



