Capone: "Okan Buruk'a güveniyorum"

Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Capone, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Capone: 'Okan Buruk'a güveniyorum'
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24 Şubat 2025 12:15
Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Capone, Fenerbahçe derbisi öncesi görüşlerini TRT Spor'da paylaştı.

Capone, Galatasaray'ın derbide favori olduğunu ve teknik direktör Okan Buruk'a güvendiğini söyledi.

Capone'nin sözleri şu şekilde:

"Galatasaray, ligi kazanmak istiyor. Okan Buruk'un becerilerine güveniyorum. İki kez başardı. Yine başaracaktır. Galatasaray, önce derbiyi kazanıp sonra Süper Lig'de mutlu sona ulaşacaktır."

"Köklü tarihe sahip iki takım karşı karşıya gelecek. İki takımdan da kaliteli oyun bekliyorum. Bu maçlar, yüksek atmosfere sahip. Benim favorim Galatasaray. Derbi maçlarda oyuncular doğal olarak motive olurlar. Teknik direktörlere çok fazla iş düşmüyor. Mesela Fatih Terim sadece oyun planı çizerdi. Biz maçın ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Büyük maçlarda herkes yeteneği doğrultunda ön plana çıkar. Galatasaray da Fenerbahçe karşısına kazanmak için çıkacak. Benim beklentim; Osimhen, Mertens ve Yunus Akgün'ün performanslarıyla fark oluşturması olacak."


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