Canlı yayında açıkladı: 'Uğurcan Çakır, Ada'ya gidiyor'

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, birçok Avrupa kulübünü transfer radarında yer alırken, canlı yayında flaş bir iddia gündeme geldi.



"İNGİLTERE'YE TRANSFER OLACAK"



Bordo-mavili takımın 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır'ın gelecek sezon için iyi bir bedelle transfer olacağını söyleyen spor yazarı Gürcan Bilgiç, "Uğurcan Çakır gelecek sezon Trabzonspor'da olmayacak. Büyük ihtimalle İngiltere'ye transfer olacak. İyi bir takıma gideceğini duydum." açıklamasını yaptı.



"DEĞERİ 30 MİLYON EURO"



Trabzonspor'da bu sezon 26 lig maçına çıkan Uğurcan Çakır, kalesinde 38 gol gördü ve yaptığı önemli kurtartışlarla taraflı, tarafsız herkesin takdirini topladı. Chelsea, Liverpool ve Tottenham gibi İngiliz devleriyle adı anılan Uğurcan Çakır için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Değeri 20-25, 30 milyon Euro..." ifadelerini kullanmıştı.



"ALTAY BAYINDIR DA İYİ OLABİLİR.."



Öte yandan Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır'ı hakkında da açıklama yapan Gürcan Bilgiç, "Altay Bayındır baskıdan kırılmadan çıkarsa, Uğurcan Çakır gibi büyük kaleci olur. Altay, bize bunu gösterecek, kaderini kendi belirleyecek." dedi.



