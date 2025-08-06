Solskjaer: 'Konferans Ligi'nde finali hayal ediyoruz'

OLE GUNNAR SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI

"Baskı, ayrıcalıktır. Baskıya ihtiyacımız var. Baskı altında en iyisini yapmalıyız. İşler kötü gittiğinde baskı size kötü gelebilir ama doğru zamanda oyuncularımızın da kalitelerini ve karakterlerini göstermeleri gerekiyor."



"FİNALİ HAYAL EDİYORUZ"



"Maç maç bakıyoruz. Çok fazla geleceği düşünmek çok doğru değil. Maç maç ve tur olarak bakıyoruz. Beşiktaş olarak her turnuvada kazanmak için varız. Bu anlamda Konferans Ligi'nde finali hayal ediyoruz."



"FUTBOLDA KOLAY GALİBİYET YOKTUR"



"Eğer herhangi bir takımdan daha iyi olduğumuzu düşünürsek, yanılırız. Onların da kazanmak istediklerini biliyoruz. Kimle oynarsak oynayalım, her takım kazanmak için sahaya çıkıyor. Ben de kazanmak için sahaya çıkıyorum. Futbolda asla basit ve kolay galibiyet diye bir şey yoktur."





"Buraya daha önce de geldim. Bir baskı olduğunu hatırlıyorum. Rakibimizin de kaliteli bir takım olduğunu biliyorum. İrlanda'da hep iyi anılarım oldu. Manchester United taraftarı da çok fazla burada. Onların da ilgi göstereceğini düşünüyorum. Kendimizi test edeceğimiz bir maç olacak."



"RAKİBİN POTANSİYELİNİ BİLİYORUZ"



"Sahada oyuncular oynuyor, biz ikimiz (Rakip teknik direktör Stephen Kenny) oynamayacağız. Rakibimiz kontra ataklarda iyi bir takım, defansif olarak da iyi mücadele eden bir takım. Yerden oynamayı seven bir takım. Ben de bunu seviyorum. Rakibin potansiyelini biliyoruz. İyi oyuncuları var. Onların farkındayız. Rakibimizi normal bir scoutingten daha fazla tanıyoruz."



EMİRHAN TOPÇU'NUN AÇIKLAMALARI

"Geçen hafta Shakhtar ile iki kez maç yaptık. Bizim için iki maç da oyun ve skor anlamında iyi geçmedi. Buraya bunun bilincinde geldik. Buna çalışıp, bunun bilincinde buraya geldik. Kazanmak için geldik. Artık hata yapmak istemiyoruz, lig de başlıyor. Bütün maçları galibiyetle bitirmek istiyoruz. Kazanmaya geldik. Takıma güveniyorum. İnşallah istediğimiz gibi olur."



"DARBE ALDIK AMA BİZİ YILDIRMADI"



"Geçen haftadan bir darbe aldık ama bizi yıldırmadı. İlk maçımızdı. Şu anda takımdaki hava iyi, güzel. Güzel çalıştık. Konferans Ligi'nde hedefimiz, çıkabileceğimiz kadar çıkmak ve bütün maçları kazanmak."



"HERKES BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYOR"



"Taraftarımız her yere geliyor. Herkes Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyor. Taraftarımız her yerde. Bize desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyorum. Ne olursa olsun bizi desteklemeyi bırakmıyorlar. Biz de onlara istediklerini vermeye çalışıyoruz ve çalışacağız da."