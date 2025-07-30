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Breidablik-Lech Poznan
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30 Temmuz
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30 Temmuz
Lazio-Fenerbahçe
0-035'

CANLI | Fenerbahçe - Lazio

Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Lazio ile karşılaşıyor.

calendar 30 Temmuz 2025 20:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI | Fenerbahçe - Lazio
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Lazio ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

CANLI (İLK YARI)

Fenerbahçe: 0

Lazio: 0

İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Jhon Duran

Lazio XI: Provedel, Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni

 
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