CANLI | Fenerbahçe - Lazio

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Lazio ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
CANLI (İLK YARI)
Fenerbahçe: 0
Lazio: 0
İLK 11'LER
Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Jhon Duran
Lazio XI: Provedel, Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni
CANLI (İLK YARI)
Fenerbahçe: 0
Lazio: 0
İLK 11'LER
Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Jhon Duran
Lazio XI: Provedel, Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni