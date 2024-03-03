CANLI | Beşiktaş - Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya geliyor.

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CANLI | Beşiktaş - Galatasaray
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03 Mart 2024 18:46
Son güncelleme 03 Mart 2024 18:47
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşılaşıyor.

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BEŞİKTAŞ: 0
GALATASARAY: 0

11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Amartey, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.




Galatasaray XI: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.


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