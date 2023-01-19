Çalhanoğlu: 'Milan'ı silip süpürdük'

Interli Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı 3-0 yenip İtalya Süper Kupası'nı kazandıkları maçın ardından dikkat çeken sözler kullandı.



Çalhanoğlu maç sonu röportajında oynadıkları oyun ve aldıkları skorla ezeli rakiplerine büyük üstünlük kurduklarını belirterek, "Benim için çok önemli bir kupa kazandık. Takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ederim. Aldığımız 3-0'lık skorla tartışılacak bir şey olmadığını göstermiş olduk" diye konuştu.



Milli futbolcumuz "Geçen yıl Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında sana yaptığı küçük düşürücü tezahüratlara cevap verdiğini söyleyebilir miyiz?" sorusuna ise şu cevabı vererek İtalyan medyasının gündemine oturdu: "Her zaman sessiz kalmayı tercih ederim. 'Karma' ortaya çıktı, bu skora saygı duymaları lazım. Bugün Milan'ı silip süpürdük"





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