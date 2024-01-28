Çağdaş Atan: 'Sahada bir tane takım vardı'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ligde Konyaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından şu sözleri kullandı;



"Bugün sahada bir tane takım vardı diyebilirim, net olarak. Maçın birinci dakikasından sonuna kadar oyunu isteyen, hata yapsa da vazgeçmeyen, pas oyunuyla devam eden, oyunu domine eden, çeşitli hücum varyasyonları deneyen, topun kıymetini bilmeye çalışan, sabırlı oynayan, gerektiğinde iyi hücum eden bir Başakşehir takımı vardı. 2-0'dan Konya gibi deplasmanda geriye dönmek bence çok önemli takımım için. Bu bize ileride çok şeyler kazandıracaktır diye düşünüyorum. Zaten son 12 haftadır üstün bir performans gösteriyoruz. Son maç Fenerbahçe maçı bir kayıp oldu ama yolumuza tekrardan devam etmemiz gerektiğini oyuncularımıza anlattık."



