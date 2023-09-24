Çağdaş Atan: 'İlk kez böyle bir gol kaçmıştır'

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.Mücadeleyi değerlendiren Atan, "Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi başlamadık. Baskı yapamadık, ikinci topları almakta zorlandık. 15 dakika sonrası oyunu tuttuk. Gol yediğimiz ana kadar, pozisyonlar bulduk. Golü atsak, başka olacak. Serdar Gürler kariyerinde belki de ilk kez böyle bir gol kaçırdı. İlk yarı 0-0 bitse, ikinci yarı daha farklı bir senaryo ile sahada olabilirdik." dedi.Genç teknik adam, "İkinci yarıya penaltı ile başladık, kırılma anı oldu. Temposu daha yüksek bir maç olurdu. Sertliğimizi ortaya koyamadık. Bazı oyuncularla 3-4 gündür beraberiz. Kafamızda bir oyun planı var. Bu maçtan puan almak istiyorduk ama olmadı. Fenerbahçe ve Kayserispor maçları var, bunu kaldıracak oyuncu grubuna sahibiz." ifadelerini kullandı.Başakşehir'in hocası, "Leo Dubois çok iyi bir oyuncu. Ondan çok memnunuz. Orta saha özellikli. Takıma da uyum sağladı. Onun transferinden çok memnunuz, yönetime teşekkür ederiz. Eski takımına da gol attı. Galatasaray maçı performansından çok memnunum." açıklamasını yaptı.RAMS Başakşehir Teknik Direktörü, Galatasaray'ın kazandığı penaltı hakkında, "" şeklinde konuştu.Çağdaş Atan, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Vincenzo Montella'nın getirilmesiyle ilgili bir soruya ise, "" yanıtını verdi.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Maçın ilk 10 dakikasına kötü başladığımızı söyleyebilirim. Pres, temas ve uzun topları alma konusunda zorlandığımız bir maç oynadık. Oyunun 20-45. dakikaları arasında, golü yediğimiz zamana kadar 4-5 tane çok net pozisyona girdik. Karzev'in direkten dönen pozisyonu, belki Serdar'ın kariyerinde çok az başına gelecek şekilde topun ayaklarına dolaşması. İlk yarıyı 0-0 bitirebilsek, yapacağımız dokunuşlarla daha farklı bir maç olabilirdi." dedi.Ziyech'in pres anlamında kırılmalarına etken oyunculardan bir tanesi olduğunu aktaran Atan, "" ifadelerini kullandı.Başakşehir'in 5 maçta 4. yenilgisini alması hakkında da konuşan Atan, "Sezona başlangıcımız çok alışılagelir bir durum değil. 3'te 0'la başladık. Bunun altından kalkmaya çalışıyoruz. Geçen hafta galip gelmiştik. Bunun moraliyle daha coşkulu bir oyun bekliyordum. Oyuncularım yine de çok efor sarf etti." değerlendirmesinde bulundu.Çağdaş Atan, "Takımın en önemli transferlerinden biri olan Piatek hala golle buluşamadı. Ne zaman beklediğiniz seviyeye gelebilir?" sorusuna, şu yanıtı verdi: