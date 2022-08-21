Çağdaş Atan: 'Gidişattan memnunum'

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, başa baş bir oyun ortaya koyduklarını ama mücadeleyi detaylarda kaybettiklerini söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, "Çok güçlü bir kadroya sahip, saha içinde planları ve organizasyonu olan, belki de ligin oyunu en dominant oynayan takımlarından birine karşı oynadık ama oyuncularım da söyledim uzun bir süre çok iyi durduk. Başakşehir'in golüne kadar, biz golü attık derken bir duran topun devamında golü yedik. İstatistiklere bakınca detaylarda kaybetmişiz gibi gözüküyor. O yüzden yenilgiden dolayı çok üzgün olduğumu söyleyemem. İyi bir sınav verdik, çok şiddetli baskılar yaptık, pozisyonlara girdik. Bu maçtan cebimize olumlu anlamda koyacağımız çok şey olacağını düşünüyorum. Giresun maçını kazanmak için oynayacağız." dedi.



Atan, oyuna ikinci yarıda giren sarı-kırmızılı takımın önemli isimlerinden Bernad Mensah'a değinerek, "Mensah gerçekten bizim için çok önemli ve değerli bir oyuncu. Bugün ile beraber sakatlığını yaşayalı 10 ay oldu. Sekiz ay antrenman bile yapmamıştı. Kendisi ile iletişim halindeyiz. Bizim amacımız onu 5. veya 6. haftada 11 oynayabilecek oyuncu haline getirebilmek. İlk geldiğimizde iki bacağı arasında yüzde 43'lük fark vardı. Bu da ikinci sakatlık için büyük risk oluşturuyordu. Bu fark hemen yüzde 15'lere düştü. Yavaş yavaş süresi de uzuyor. Zorluk seviyesi olan maçlarda sahaya atıyoruz. Mensah'a çok güveniyoruz. 2-3 hafta içinde tam hazır hale gelir diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



Çağdaş Atan, transfer tahtalarının kapalı olduğunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:



"Bizim en büyük motivasyonumuz transfer tahtamızın kapalı olması. Oyuncularımızla, yönetimimizle beraber kenetlendik. Şehir de çok destek çıkıyor. Transfer tahtası kapalı ama iyi bir kadromuz var. Bazı oyun alışkanlıklarımızı değiştirmek için uğraşıyoruz. Bizim en büyük güvencemiz oyunumuz. Güçlü oyun oynatıp, transfer tahtası kapalı olma durumunu motivasyona çevirmek istiyoruz. Oyuncularımız da oyunu kabullenmiş durumda. Eski alışkanlıklardan kurtulmak biraz zor oluyor ama gidişattan memnunum."





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