Çağdaş Atan: 'Çalıştığımız yerden gol bulduk'

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 4-0 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, daha fazla maç kazanıp ligde ilk 4 sırada yer almak istediklerini söyledi.
Çağdaş Atan, müsabakanın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çok zor bir hafta geçirdiğini belirten Çağdaş Atan, şunları kaydetti:
"Alanyaspor maçından sonra duygusal olarak çok yıprandım. Oyuncularıma maçtan önce 'Size çok şey borçluyum ama geçen haftadan dolayı siz bana bir maç borçlusunuz.' dedim. Bu maçı istediğimi söyledim, onlar da söylediğimi askıda bırakmadı. Oyuncularım, tam bir futbol şehri olan ve iyi bir sezon geçiren Samsunspor'a karşı harika bir galibiyet aldı. Maçın tamamına yakınını kusursuz oynadık. Holse'nin kısa koşularına önlem olarak dar alanda 1. ve 2. bölgede bekleyip koşu yollarını iyi kapattık. Çok fazla pozisyona girdik. Rakibe gol şansı vermedik. Taktik antrenmanında ve analizlerde çalıştığımız yerden 3 gol attık. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Sezonun geri kalan kısmı için Samsunspor'a ve hocaya başarılar diliyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum ama artık bu oyunu daha istikrarlı hale getirmek istiyoruz. Artık Avrupa mazeretimiz yok. Daha fazla seri galibiyetler alıp, layık olduğumuz ilk 4 pozisyonunda yer almak istiyoruz. İşimizin zor olduğunun farkındayız. Daha fazla galibiyet almalıyız. Bunu gerçekleştirebiliriz. Her maça aynı konsantrasyon ve ciddiyetle maça odaklanmamız gerektiğini oyuncularımız anladı. Umarım yolumuza bu şekilde devam ederiz."
Bu maçta kullandıkları 3'lü savunmayı daha önce denediklerini belirten Çağdaş Atan, şunları söyledi:
"Bu oyunu Galatasaray'la oynadığımız lig maçında ve Rizespor karşılaşmasında kullandık. Bu maçlarda da iyi oynadık. Galatasaray'a mağlup olduk ama ciddi bir pozisyon vermedik. Çaykur Rizespor'a da aynı şekilde fazla pozisyon vermedik. Alanyaspor'a karşı 5 gol yedik. Geçen haftaki mağlubiyette bu oyuna sahip çıkmamız gerektiğini anlattım. Bu oyun, hücum anlamında çok zengin. Maçın taktik antrenmanına farklı bir formasyon denemek istemiştim. Oyuncularım, buna karşı çıktı. Bu oyuna alıştıklarını belirttiler. Bu oyunun coşkusundan mutlu olduklarını söylediler. Bizim sadece bir formasyon planımız yok. Bana göre formasyon zenginliği anlamında ligin en iyi takımıyız. Bunun olumlu ve olumsuz yanları var. Oyun içinde konsantrasyon, kayma hızı ve alanları kapatma hızı önemli oluyor. Biz, iki tane kanat oyuncusuyla oynamaya çalışıyoruz. Bu bizi daha ofansif hale getiriyor. Bunun da savunma anlamında bazı negatif etkileri oluyor. Bu yüzden bazı oyuncular fedakarlık yapmalı. Oyuncularımız, oyuna daha fazla sahip çıkıyor ama bizim farklı planlar da yapmamız lazım. Özellikle kanat oyuncularımızın ve arkada bire bir oynayan futbolcularımızın yaptığı fedakarlıktan dolayı onlara teşekkür ediyorum."
Çağdaş Atan: "Çalıştığımız yerden gol bulduk"
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sahalarında Samsunspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 4-0 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, daha fazla maç kazanıp ligde ilk 4 sırada yer almak istediklerini söyledi.
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