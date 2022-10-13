Büyüklerin '1 numara' sorunu

Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken kalecilerin performansı tartışılmaya devam ediliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyen yerli kalecilerimiz bu sezon ortaya koydukları performansla hayal kırıklığı yaşatıyor. Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır geçen sezonun çok gerisine düştüler.



ALTAY BAYINDIR



Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, sezona kötü başlayan isimlerden oldu. 16 maçta görev alan 24 yaşındaki kaleci, 17 gole engel olamadı. 7 maçta ise kalesini gole kapattı. Son oynanan Karagümrük maçında kalesinde 4 gol gören Altay Bayındır maç içinde ıslıklandı.



Geçen sezon 77 kurtarış yüzdesi olan Altay bu sezon ise yüzde 64 ile mücadele ediyor. Maç başına kurtarış oranı ise 2.8'den 2.3'e düştü. Pas yüzdesi ise yüzde 67'den 66'ya geriledi.



ERSİN DESTANOĞLU



Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu da sezona kötü başlayan isimlerden oldu. Genç eldiven, özellikle İstanbulspor maçında yediği gollerle topa tutuldu! Sezona yeni sözleşme gerilimi ile başlayan Ersin, kendisini bir türlü maçlara veremedi.



Geçen sezon 65 kurtarış yüzdesine sahip olan yıldız oyuncunun istatistiği 59'a geriledi. Maç başına kurtarış oranı ise 2'den 1.4'e düştü. Geçen sezon yüzde 75 pas yüzdesi olan Ersin Destanoğlu bu sezon ise yüzde 69 ile mücadele ediyor.



UĞURCAN ÇAKIR



Milli Takımımız'ın 1 numarası Uğurcan Çakır da bu sezona formsuz başlayan isimlerden oldu. Trabzonspor'un kaptanı, bu sezon 12 maçta görev alırken 17 gol yedi. 5 maçta da kalesini gole kapattı.



Geçen sezon 79 kurtarış yüzdesi olan ve şampiyonluğa direkt etki eden Uğurcan bu sezon ise yüzde 56 ile mücadele ediyor. Maç başına 3.4 kurtarış yapan yıldız futbolcu, bu sezon ise 2 kurtarış ortalaması ile oynuyor. Pas yüzesi ise yüzde 62'den 59'a geriledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ