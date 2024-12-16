Büyük maçların 10 numarası: Mertens

3 kulvarda sarı-kırmızılıların oynadığı 23 resmi maçın hepsinde forma giyen tek isim, 37 yaşındaki Dries Mertens oldu.
Yıllara meydan okuyan Belçikalı yıldız, 20 kez ilk 11'de şans buldu.
4 gol-7 asistle Aslan'ı sırtlayan 10 numara, büyük maçlardaki etkisi ile de dikkat çekiyor.
Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atan Mertens'e Trabzonspor karşısında hocası Okan Buruk güveniyor.
Yıllara meydan okuyan Belçikalı yıldız, 20 kez ilk 11'de şans buldu.
4 gol-7 asistle Aslan'ı sırtlayan 10 numara, büyük maçlardaki etkisi ile de dikkat çekiyor.
Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atan Mertens'e Trabzonspor karşısında hocası Okan Buruk güveniyor.