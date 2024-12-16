Büyük maçların 10 numarası: Mertens

Galatasaray'ın oynadığı son 23 maçın tamamında forma giyen tek isim Dries Mertens oldu.

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Büyük maçların 10 numarası: Mertens
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16 Aralık 2024 09:33
3 kulvarda sarı-kırmızılıların oynadığı 23 resmi maçın hepsinde forma giyen tek isim, 37 yaşındaki Dries Mertens oldu.

Yıllara meydan okuyan Belçikalı yıldız, 20 kez ilk 11'de şans buldu.

4 gol-7 asistle Aslan'ı sırtlayan 10 numara, büyük maçlardaki etkisi ile de dikkat çekiyor.

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atan Mertens'e Trabzonspor karşısında hocası Okan Buruk güveniyor. 

 
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