Butler antrenmana katılmadı, takım arkadaşlarını korkuttu!

Miami Heat'in, yıldız oyuncusu Jimmy Butler'ı dünkü antremnandan muaf tuttuğu bildirildi.



South Florida Sun Sentinel'den Ira Winderman'a göre Butler, Heat'in açıklanamayan sebeplerden dolayı mazeret yokluğu verdiği için Pazar günkü antrenmana katılmadığı belirtildi.



Miami'nin Cumartesi günü Denver Nuggets karşısında 125-105 galibiyetinde oynamış olan Butler'ın, Orlando'daki bubble'ın içinde olduğu açıklandı. Heat koçu Erik Spoelstra, Butler'ın yokluğunun nedenini ayrıntılı olarak açıklamayı reddetti.



Butler'ın takım arkadaşı Jae Crowder, yıldız oyuncunun büyük olasılıkla kendi kendini izole ettiğini ima etti:



"Onunla karantinadan çıktığı anda ya da nereden geliyorsa, konuşacağız. Bizde, odaklanma ve bağlılık açısından, herkesin yerine bir diğerinin kalkıp oynaması gerektiği mentalitesi var, çünkü onun geri döndüğünde odaklanacağını biliyoruz. Onunla ilgili durumun ne olduğuyla ilgili kulağımıza gelen herhangi bir şey, bizi korkutuyor ve ne olacağını asla bilemiyorsunuz."



Butler'ın yokluğunun, pozitif bir KOVID-19 testi ile ilişkili olup olmadığı bilinmiyor. NBA'in test protokolleri, son iki hafta boyunca hiçbir oyuncunun pozitif test sonucu almadığını belirtmişti.



Miami, sekiz sıralama maçının ikincisinde, bu gece Toronto Raptors'a karşı oynayacak. New York Times gazetesinden Marc Stein, Butler'ın Pazar günü sakatlık raporunda yer almadığını ve hazır olmasının beklendiğini kaleme almıştı.



