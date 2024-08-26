Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, organizasyonun JJ Redick'i başantrenör olarak işe alma sebebinin, oyuncu gelişimine odaklanması olduğunu söyledi.



'AM 570 Los Angeles' radyo kanalındaki 'Petros and Money' programına katılan Buss, takımın Redick'i yeni başantrenör olarak atama kararını şu sözlerle açıkladı:



"Biraz farklı düşünmek istedik. Basketbolla ilgili konuşmayı sevmiyorum ama farklı bir şeyler getirecek ve genç oyuncuların gelişimine gerçekten yatırım yapacak bir aday arıyorduk. JJ bizim için doğru kişi. Etrafındaki kadro gerçekten etkileyici. Başantrenör olmaya uyum sağlaması için kendisine çok fazla deneyim sağlayacak."



Redick, genç oyunculara rehberlik etmek için sırasıyla 23 ve 20 yıllık koçluk deneyimi olan eski başantrenörler Nate McMillan ve Scott Brooks'u takıma dahil etmişti.



2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya ve turnuvanın MVP'si ödülünü kazandığı yoğun bir yaz geçiren LeBron James, 2024-25 sezonunda 40 yaşına girecek. James, 2018-19 sezonundan önce Los Angeles'a geldiğinden beri, Lakers kendisini ucuz sözleşmeler ve deneyimli oyuncularla çevrelemişti.



Lakers, 2023 playofflarında Denver Nuggets'a karşı konferans finallerinde süpürüldüğü ve 2024'te sadece bir playoff maçı kazanabildiği son iki yılda tökezleme dönemine girmişti.



Takım, önceki sezon çaylak sınıfından katkı almakta zorlanmış, Jalen Hood-Schifino (17. seçim), Maxwell Lewis (40. seçim) ve Colin Castleton (çift yönlü draft edilmemiş) takımla toplamda sadece 71 maçta oynayabilmişti.



Lakers, bu yılki draftta 17. sıradan 23 yaşındaki Dalton Knecht'i ve 55. sıradan LeBron'un oğlu Bronny James'i seçmişti.



Los Angeles'ın hazırlık maçları dönemi 4 Ekim'de Minnesota Timberwolves'a karşı start alacak ve ekip, ardından 22 Ekim'de sezon açılışında tekrar Timberwolves'u konuk edecek.





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