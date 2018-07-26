Bursaspor'dan rahat prova! 4 gol...

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında Türkmenistan 1. Lig ekiplerinden Şagadam Türkmenbaşı'nı 4-0 yendi.
Afyonkarahisar Spor Kompleksi antrenman sahasında oynanan maçta Bursaspor'un gollerini Ali Akman (2), Alper Ademoğlu ve Çağatay Yılmaz attı.
Bursaspor, Afyonkarahisar'daki kampını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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Afyonkarahisar Spor Kompleksi antrenman sahasında oynanan maçta Bursaspor'un gollerini Ali Akman (2), Alper Ademoğlu ve Çağatay Yılmaz attı.
Bursaspor, Afyonkarahisar'daki kampını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın