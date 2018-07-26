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Bursaspor'dan rahat prova! 4 gol...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında Türkmenistan 1. Lig ekiplerinden Şagadam Türkmenbaşı'nı 4-0 yendi.

Kaynak: AA
Bursaspor'dan rahat prova! 4 gol...
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26 Temmuz 2018 23:13
Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında Türkmenistan 1. Lig ekiplerinden Şagadam Türkmenbaşı'nı 4-0 yendi.

Afyonkarahisar Spor Kompleksi antrenman sahasında oynanan maçta Bursaspor'un gollerini Ali Akman (2), Alper Ademoğlu ve Çağatay Yılmaz attı.

Bursaspor, Afyonkarahisar'daki kampını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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