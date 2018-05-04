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Bursaspor'da Fenerbahçe öncesiz krizi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Bursaspor'da futbolcular alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle protestoya devam ediyor.

Kaynak: AA
Bursaspor'da Fenerbahçe öncesiz krizi sürüyor
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04 Mayıs 2018 11:56
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak Bursaspor'da, bir süredir alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün antrenmana çıkmayan futbolcular, bugün de protestolarını sürdürdü. Futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün olduğu gibi bugün de kondisyon salonunda çalışma yaptı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün sabah Özlüce Tesisleri'nde yapılması planlanan antrenmana katılmayarak kondisyon salonunda çalışan yeşil-beyazlı oyuncular, bu sabahki antrenmana da çıkmadı. 

Futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün olduğu gibi bugün de kondisyon salonunda çalışma yaptı. 

Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulunun futbolculara bugün ödeme gerçekleştirmek için çalışma yaptığı öğrenildi. 

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