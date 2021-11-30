Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırşehir Belediyespor ile karşılaştı.



Normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçı Bursaspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazanarak tur atladı.



Karşılaşmada Bursaspor'un gollerini 82. dakikada Onur Atasayar ve 103. dakikada Batuhan Kör kaydetti. Kırşehir Belediyespor'un tek golü ise 37. dakikada Ozan Karabacak'tan geldi.



Bu sonuçla Bursaspor, kupada 5. tura yükseldi. Kırşehir Belediyespor kupaya veda etti.



Stat: Bitci Timsah



Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kurtuluş Aslan, Anıl Küçükkaraca



Bursaspor: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Taha Altıkardeş, Zalazar, Uğur Kaan Yıldız, Ofosu (Dk. 46 Acolatse), Kerem Şen (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Vefa Temel (Dk. 66 Capan), Bruno (Dk. 66 Jorquera), Tuğbey Akgün (Dk. 95 Eren Güler), Tim Matavz (Dk. 76 Batuhan Kör)



Kırşehir Belediyespor: Bekir Demircan, Oğuz Özden, Fatih Çiplak, Mehmet Eksik (Dk. 111 Tarık Kurt), Mert Ilıman (Dk. 91 Hakan Erçelik), Can Muhammet Vural, Zihni Temelci, Sırat Yeşilördek (Dk. 111 Erbay Eker), Savaş Yorulmaz (Dk. 53 Emre Pehlivan), Ozan Karabacak (Dk. 72 Tuğay Adamcıl), Serhat Yeşilördek (Dk. 72 Volkan Kılıç)



Goller: Dk. 37 Ozan Karabacak (Kırşehir Belediyespor), Dk. 82 Onur Atasayar, Dk. 103 Batuhan Kör (Bursaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 61 Sırat Yeşilördek, Dk. 80 Oğuz Özden, Dk. 90 Can Muhammet Vural, Dk. 120 Erbay Eker (Kırşehir Belediyespor), Dk. 114 Capan (Bursaspor)





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