Bursaspor tribünlerinden 'İsrail futboldan men edilsin' çağrısı

Bursaspor taraftarları, TFF 3. Lig'in 20. haftasındaki Anadolu Üniversitesi maçında soykırımcı İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına bir kez daha tepki gösterdi.Bursaspor, maçtan 4-1 galip ayrılırken taraftarlar takımlarına desteğin yanı sıra soykırıma sessiz kalmayarak tribünlerde katil İsrail'i protesto etti.UEFA ve FIFA'ya İsrail takımlarının futboldan men edilmesi çağrısında bulunan yeşil-beyazlı taraftarların yer aldığı tribünde "Kick Israel out of football" (İsrail'i futboldan atın) yazılı pankart açıldı.Yeşil-beyazlı taraftarlar, 19 Ocak'ta Bursa'da oynanan Düzce Cam Düzcespor maçı öncesinde "Özgür Filistin" şarkısı eşliğinde kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkli kartonlar ile Filistin bayrağı koreografisi yapmış ve 'Kahrolsun İsrail' sloganları atmıştı.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.Bursaspor'un protestosuna destek İskoçya'nın dünyaca ünlü kulübü Celtic'in taraftarlarından geldi.North Curve Celtic adlı taraftar grubu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursaspor taraftar grubu Maraton Platformu'nun açtığı pankarta yer verdi.Celtic'in taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırladıkları maçta İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstermiş tribünlerde Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etmişti. Tribünlerde UEFA ve FIFA'ya 'İsrail'e kırmızı kart gösterilmesi' çağrısında bulunan "Show Israel The Red Card" (İsrail'e kırmızı kart göster") yazılı pankart açılmıştı.Maraton Platformu'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:"Filistin katliamına karşı ciddi bir çağrı olan global hareketin parçasıyız. Celtic taraftar grubu Green Brigade, dünyada İsrail için benzer duyguları besleyen tüm taraftarlara çağrıda bulundu, bu hareketin parçası olmaktan gurur duyuyoruz! İsrail'e karşı durma cesaretinde ve Filistinlilere destek olan Green Brigade ve diğer tüm taraftar gruplarına teşekkür ederiz. Katilleri aramızda istemiyoruz! İsrail'i futboldan at!"