Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan iki transfer

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, iki oyuncuyu kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde 7'nci sırada bulunan Bursa temsilcisi, Konyaaltı Belediyespor'dan Döne Gül Bozdoğan ve Bilgenur Öztürk ile sözleşme imzaladı.



Orta oyuncu Döne Gül Bozdoğan, ligde forma giydiği 13 maçta 26 gol atarken, sağ kanat mevkisinde görev alan Bilgenur Öztürk ise 13 karşılaşmada 53 gol kaydetti.



Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 16'ncı haftasında 4 Şubat Pazar günü Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek.



