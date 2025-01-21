Bursa Büyükşehir Belediyespor, Adasokağı'na karşı galip

Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Adasokağı'nı 33-29 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Adasokağı'na karşı galip
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21 Ocak 2025 21:16
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasının son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Adasokağı'nı 33-29 yendi.

Adana'daki Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 18-17 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha az hata yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 33-29 kazandı.

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