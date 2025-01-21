Bursa Büyükşehir Belediyespor, Adasokağı'na karşı galip

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasının son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Adasokağı'nı 33-29 yendi.
Adana'daki Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 18-17 önde tamamladı.
İkinci yarıda daha az hata yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 33-29 kazandı.
Adana'daki Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 18-17 önde tamamladı.
İkinci yarıda daha az hata yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 33-29 kazandı.