Burak Yılmaz'dan Mario Balotelli yanıtı!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Mario Balotelli transferiyle ilgili konuştu.



Sports Digitale'ye konuşan Yılmaz, "Hocam Balotelli'yi yazıyorlar, doğru mu?" şeklindeki sorunun ardından, "Yok." yanıtını verdi.



Son olarak Genoa forması giyen Balotelli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, kendisine güvenecek yeni bir takım aradığını söylemişti.



Türkiye'de iki dönem Adana Demirspor forması giyen Balotelli, Akdeniz temsilcisinde 51 maçta 26 gol attı ve 8 asist yaptı.



