Burak Elmas 'transfer etme' dedi, Ali Koç vazgeçti!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın ABD'li oyun kurucusu Melo Trimble'ın 150 bin euroluk EuroLeague çıkış maddesini kullanmaya karar vermişti. Fakat sürpriz bir gelişme yaşandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas 'transfer etme' dedi, Ali Koç vazgeçti!
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04 Ocak 2022 09:12
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yakınlaşma ve jestler her geçen gün artıyor. Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından iki ezeli rakip arasındaki tansiyonun düşmesinin yanında yönetim bazında ciddi bir yakınlaşma da söz konusu.

TRIMBLE İMZA ATMAK ÜZEREYDİ

Son sıcak temas basketbol branşında yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaraylı point guard Melo Trimble'ın Euroleague çıkış maddesini kullanmak istedi.

Transferin gerçekleşmesine ramak kala Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı ve bu transferden vazgeçirdi. Üstelik Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun ciddi anlamda oyuncu kurucuya ihtiyacı olduğu bir sırada bu jesti yaptı. ABD'li yıldız bu şekilde Fenerbahçe Kulübü'nün kapısından dönmüş oldu. Ancak iki kulüp arasındaki bu yakınlaşmayı doğru bulmayanlar da az değil.

KARŞI OLANLAR DA VAR...

Bu durum özellikle taraftarların sanal alemdeki yorumlarından anlaşılmakla birlikte geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı yönetici Rezan Epözdemir, görevinden istifa ettiğini açıkladığı basın toplantısında "Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz" ifadesini kullanmıştı.


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