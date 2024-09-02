Bülent Uygun: 'Immobile güreşçi galiba'

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Bülent Uygun yaptığı açıklamada, "Bazılarına teşekkür etmek lazım. Birincisi, futbol oynama adına saha zemini muhteşemdi. Uzun zamandan beri, Türkiye'deki sahaların hepsi birbirinden kötü. Futbol oynamaya karşı çıkan zeminler. Bu zemin süperdi. Beşiktaş taraftarına teşekkürler, görsel şov yaptılar. Futbolun bütün güzellikleri sergilendi." dedi.
Bülent Uygun ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş, en formdaki takım. Geçen hafta 5 attılar. Biz defansif anlamda en güzel şekilde uyguladık. Fazla pozisyon vermeden 25-26. dakikadaki penaltıya kadar her şey güzeldi ama penaltıdan sonra bozuldu. Çok eksiğimiz var, futbolcularımızın bazıları idmansız. Milli ara bize ilaç gibi gelecek. Sevindirici taraf, defansif anlamdaki süreci doğru yürütüyoruz. Rey Manaj çok önemli ama ona bir türlü top getiremiyoruz, istediğimiz şeyleri tam anlamıyla yapamadık. Son dakikadaki golü saymıyorum, mağlup olduk. Beşiktaş'ı tebrik ediyor, Avrupa'da başarılar diliyorum. Biz de hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaparak taraftarımızın istediği Sivasspor'u onlara izletmek istiyoruz."
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, Tüpraş Stadı'nın zeminin çok iyi olduğunu söyleyerek başladığı basın toplantısında, "Sahalar futbola yakışır biçimde değil. Burada güzel bir çim ve her pozisyonda takımını destekleyen, hücum anlamında iten bir taraftar gördük. Geçen hafta 5 atmışlardı. Bu hafta da defansif anlamda oyun mantalitemizle 5 tane pozisyon vermedik. Kadromuz eksik. Milli takım arası ilaç gibi gelecek. Sivasspor olarak oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, Avrupa kupalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.
Eksiklerinin olduğunu söyleyen Uygun, "Defansta eksiklerimiz var. Kadro yapımızla oyunu, taktiği bu anlamda yapmamız gerekiyor. Trabzonspor, Beşiktaş, Eyüpspor ve Kayserispor ile oynadık. Bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz. Beşiktaş deplasmanında ne yapacağınız bellidir. Borcu olmayan tek kulüp Sivasspor'dur. Herkesin borcu ortada. Sivasspor dengeli gidiyor. Rakibe göre oyun mantalitemiz değişecek, Sivasspor'u daha iyi yerlere getireceğiz." ifadelerini kullandı.
"IMMOBILE GÜREŞÇİ GALİBA"
Ciro Immobile ile Manaj'ın pozisyonu sorulan Uygun, "Immobile, biraz agresif galiba. İkili mücadeleye girmeyi seviyor. Benim peder de güreşçiydi, güreşmeyi severdi. Immobile de güreş müsabakası zannetti sanırım, yapmaması gereken bir hareket yaptı. Ben çok uzaktaydım göremedim ama hakem tam önündeydi." diye cevapladı.
Kanatlarda problem yaşadıklarını söyleyen Uygun, "Geçen sezon geldiğimde 34 puan topladık. Manaj gibi çok değerli santrafor olması nedeniyle oyun sistemini değiştirdik. Manaj tek başına 22 gol attı. Manaj'a sağdan soldan pas getirebilsek farklı olabilirdi. Elimizdeki kadroyla süreci yönetmeye çalıştık. Kenar varyasyonlarını da dahil edince farklı bir Sivasspor gelecek. Bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz. Eyüpspor maçında beklemediğimiz kayıp yaşadık. Bundan sonraki süreçte oyun sistemi ve transfer politikamızı düzeltmeye çalışıyoruz. Sivasspor dengeli gidiyor ama çok daha iyi duruma geleceğini göreceğiz. Oyun sistemi rakibe göre değişecektir. Sivasspor'u arzuladığı yerlere getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Uygun, ayrıca bay sistemi nedeniyle 18 hafta bay geçen takımla oynayacaklarını hatırlatarak, "18 hafta dinlenmiş takımlara karşı oynasak da rakibimizin kim olduğu önemli değil. Kazanma arzumuzla sahada olacağız." dedi.
Bülent Uygun yaptığı açıklamada, "Bazılarına teşekkür etmek lazım. Birincisi, futbol oynama adına saha zemini muhteşemdi. Uzun zamandan beri, Türkiye'deki sahaların hepsi birbirinden kötü. Futbol oynamaya karşı çıkan zeminler. Bu zemin süperdi. Beşiktaş taraftarına teşekkürler, görsel şov yaptılar. Futbolun bütün güzellikleri sergilendi." dedi.
Bülent Uygun ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş, en formdaki takım. Geçen hafta 5 attılar. Biz defansif anlamda en güzel şekilde uyguladık. Fazla pozisyon vermeden 25-26. dakikadaki penaltıya kadar her şey güzeldi ama penaltıdan sonra bozuldu. Çok eksiğimiz var, futbolcularımızın bazıları idmansız. Milli ara bize ilaç gibi gelecek. Sevindirici taraf, defansif anlamdaki süreci doğru yürütüyoruz. Rey Manaj çok önemli ama ona bir türlü top getiremiyoruz, istediğimiz şeyleri tam anlamıyla yapamadık. Son dakikadaki golü saymıyorum, mağlup olduk. Beşiktaş'ı tebrik ediyor, Avrupa'da başarılar diliyorum. Biz de hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaparak taraftarımızın istediği Sivasspor'u onlara izletmek istiyoruz."
BASIN TOPLANTISI
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, Tüpraş Stadı'nın zeminin çok iyi olduğunu söyleyerek başladığı basın toplantısında, "Sahalar futbola yakışır biçimde değil. Burada güzel bir çim ve her pozisyonda takımını destekleyen, hücum anlamında iten bir taraftar gördük. Geçen hafta 5 atmışlardı. Bu hafta da defansif anlamda oyun mantalitemizle 5 tane pozisyon vermedik. Kadromuz eksik. Milli takım arası ilaç gibi gelecek. Sivasspor olarak oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, Avrupa kupalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.
Eksiklerinin olduğunu söyleyen Uygun, "Defansta eksiklerimiz var. Kadro yapımızla oyunu, taktiği bu anlamda yapmamız gerekiyor. Trabzonspor, Beşiktaş, Eyüpspor ve Kayserispor ile oynadık. Bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz. Beşiktaş deplasmanında ne yapacağınız bellidir. Borcu olmayan tek kulüp Sivasspor'dur. Herkesin borcu ortada. Sivasspor dengeli gidiyor. Rakibe göre oyun mantalitemiz değişecek, Sivasspor'u daha iyi yerlere getireceğiz." ifadelerini kullandı.
"IMMOBILE GÜREŞÇİ GALİBA"
Ciro Immobile ile Manaj'ın pozisyonu sorulan Uygun, "Immobile, biraz agresif galiba. İkili mücadeleye girmeyi seviyor. Benim peder de güreşçiydi, güreşmeyi severdi. Immobile de güreş müsabakası zannetti sanırım, yapmaması gereken bir hareket yaptı. Ben çok uzaktaydım göremedim ama hakem tam önündeydi." diye cevapladı.
Kanatlarda problem yaşadıklarını söyleyen Uygun, "Geçen sezon geldiğimde 34 puan topladık. Manaj gibi çok değerli santrafor olması nedeniyle oyun sistemini değiştirdik. Manaj tek başına 22 gol attı. Manaj'a sağdan soldan pas getirebilsek farklı olabilirdi. Elimizdeki kadroyla süreci yönetmeye çalıştık. Kenar varyasyonlarını da dahil edince farklı bir Sivasspor gelecek. Bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz. Eyüpspor maçında beklemediğimiz kayıp yaşadık. Bundan sonraki süreçte oyun sistemi ve transfer politikamızı düzeltmeye çalışıyoruz. Sivasspor dengeli gidiyor ama çok daha iyi duruma geleceğini göreceğiz. Oyun sistemi rakibe göre değişecektir. Sivasspor'u arzuladığı yerlere getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Uygun, ayrıca bay sistemi nedeniyle 18 hafta bay geçen takımla oynayacaklarını hatırlatarak, "18 hafta dinlenmiş takımlara karşı oynasak da rakibimizin kim olduğu önemli değil. Kazanma arzumuzla sahada olacağız." dedi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU