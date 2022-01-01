Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Bucks ve Celtics, DiVincenzo - Schröder takasını görüşmüş

Milwaukee Bucks ve Boston Celtics'in Donte DiVincenzo ve Dennis Schröder takası hakkında görüştükleri bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks ve Boston Celtics'in Donte DiVincenzo ve Dennis Schröder takası hakkında görüştükleri bildirildi.

ESPN'den Brian Windhorst, Bucks'ın Schröder'ı takas etme konusunda görüşmeler yaptığını, Celtics'in ise karşılığında DiVincenzo' ile ilgilendiğini açıkladı.

Bununla birlikte, geçmişte uzatma kontratı imzalama konusunda başarısız olduğu DiVincenzo'nun takas piyasasını son günlerde yakından takibe aldığı bildirilen Bucks'ın, Boston ile arasındaki görüşmelerde ne kadar ilerleme kaydettiği ise bilinmiyor.

Schröder, sezona iyi bir başlangıç yapmış olsa da daha sonra verimi düşmüş ve bu yıl oynadığı 48 maçta 14.4 sayı, 4.3 asist ve 3.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Veteran guard, bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak.

DiVincenzo ise, Bucks'ın 2021'deki şampiyonluk maratonunun büyük bölümünde ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giymedikten sonra, bu sezonun ilk 34 maçını kaçırmıştı. Takıma geri döndüğünden beri form yakalamaya çalışan Villanova çıkışlı oyuncu, %28.6'lık üçlük isabetiyle yalnızca 7.1 sayı ortalamasına sahip ve tıpkı Schröder gibi, kendisi de bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal