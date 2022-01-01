Bucks ve Celtics, DiVincenzo - Schröder takasını görüşmüş

Milwaukee Bucks ve Boston Celtics'in Donte DiVincenzo ve Dennis Schröder takası hakkında görüştükleri bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Bucks'ın Schröder'ı takas etme konusunda görüşmeler yaptığını, Celtics'in ise karşılığında DiVincenzo' ile ilgilendiğini açıkladı.



Bununla birlikte, geçmişte uzatma kontratı imzalama konusunda başarısız olduğu DiVincenzo'nun takas piyasasını son günlerde yakından takibe aldığı bildirilen Bucks'ın, Boston ile arasındaki görüşmelerde ne kadar ilerleme kaydettiği ise bilinmiyor.



Schröder, sezona iyi bir başlangıç yapmış olsa da daha sonra verimi düşmüş ve bu yıl oynadığı 48 maçta 14.4 sayı, 4.3 asist ve 3.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Veteran guard, bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



DiVincenzo ise, Bucks'ın 2021'deki şampiyonluk maratonunun büyük bölümünde ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giymedikten sonra, bu sezonun ilk 34 maçını kaçırmıştı. Takıma geri döndüğünden beri form yakalamaya çalışan Villanova çıkışlı oyuncu, %28.6'lık üçlük isabetiyle yalnızca 7.1 sayı ortalamasına sahip ve tıpkı Schröder gibi, kendisi de bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.



